Pakistan'da Şiddetli Yağış ve Sel: 20'den Fazla Kayıp

Pakistan'da Şiddetli Yağış ve Sel: 20'den Fazla Kayıp
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayber Pahtunhva eyaletindeki Glori köyünde meydana gelen sel felaketi sonucunda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 6 kişi yaralandı ve birçok ev yıkıldı.

BUNER, 19 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Svabi bölgesine bağlı Glori köyünü vuran şiddetli yağış ve sel sonucu 20'den fazla kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Svabi Komiser Yardımcısı Nesrullah Han, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, pazartesi günü köyü vuran sağanak yağışta en az 15 evin yıkıldığını belirtti.

Han, "Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı veya sel sularına kapıldı. Şu ana kadar 20'den fazla cansız bedene ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'e hoş geldin Ziyech! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.