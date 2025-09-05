Pakistan'da Seller 884 Can Aldı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Pakistan Delegasyonu Başkanı Farid Abdulkadir Aiywar, Pakistan'da son 2 ayda etkili olan seller nedeniyle 884 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aiywar, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Pakistan'da etkili olan sellere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son 2 ayda Pakistan genelinde "sessiz ancak acımasızca" can ve mal kaybına yol açan sellerin yaşandığına dikkati çeken Aiywar, haziran sonundan bu yana Pakistan'ın, yakın tarihin en zorlu muson mevsimlerinden birini yaşadığını söyledi.

Sağanak yağışların, Sindh, Pencap ve Belucistan dahil neredeyse her eyalette yaygın sel baskınları, heyelanlar ve yıkıma neden olduğunu belirten Aiywar, "Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu'na göre, 5 Eylül itibarıyla 884 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı, 1 milyondan fazla insan tahliye edildi." dedi.

Aiywar, yaklaşık 9 bin 363 evin kısmen veya tamamen yıkıldığını kaydederek, selin etkili olduğu yerlerde tüm halkın temiz su, gıda ve sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını belirtti.