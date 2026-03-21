Pakistan'da bayram namazı kılındı

Pakistan'da Ramazan Bayramı, diğer bazı ülkelere göre bir gün sonra idrak edilirken, bayram namazı başkent İslamabad'da eda edildi.

Bayramın ilk gününün bugün idrak edildiği Pakistan'da Müslümanlar sabahın erken saatlerinde camileri doldurdu.

Başkentte yaşayan Türk vatandaşlarının da yoğun katılım gösterdiği bayram namazı için camiye gelen cemaat, namazını kılarak dua etti.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da bayram namazına katılanlar arasında yer aldı.

Namazın ardından cemaat bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.