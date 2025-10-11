Pakistan'da Polis Eğitim Merkezine Saldırı: 7 Polis Öldü, 5 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan güvenlik güçleri, Hayber Pahtunhva eyaletindeki polis eğitim merkezine düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanı etkisiz hale getirdi.

Geo News'ün haberine göre, Hayber Pahtunhva polisinden yapılan açıklamada, militanların eyaletin Dera İsmail Han bölgesindeki polis eğitim merkezini hedef aldıkları belirtildi.

Eğitim tesisine girmelerinin ardından güvenlik güçleriyle militanlar arasında şiddetli çatışma çıktığı bildirildi.

Saldırıda 7 polis memurunun hayatını kaybettiği ve 5 militanın etkisiz hale getirildiği, saldırganların üzerinde intihar yelekleri de dahil çeşitli mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Pakistan ordusu, dün, Hayber Pahtunhva eyaletinde 7 Ekim'de 11 askerin hayatını kaybettiği çatışmayla bağlantılı olduğu belirtilen 30 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.