Haberler

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Mohmand bölgesinde polis devriyesine düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti. Saldırının Pakistan Talibanı (TTP) tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Mohmand bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yerel polis yetkilileri, Mohmand bölgesinde polis devriyesine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırının Pakistan Talibanı (TTP) tarafından gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman erbaş kanunu yasalaştı! Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı

Meclis'ten geçti! On binlerce uzman er ve erbaşı sevindirecek karar
'Evde çalınır' diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı

"Evde çalınır" korkusuyla yanına aldı! Pazarda tüm serveti buhar oldu
Datça'da iş insanı başından silahla vurulmuş halde bulundu

İş insanı dükkanda başından silahla vurulmuş halde bulundu
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
20 milyonluk düğün için 26 milyonluk bağış!

20 milyonluk düğün için 26 milyonluk bağış!