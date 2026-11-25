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Pakistan'da güvenlik güçlerinin Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlediği operasyonlarda 8 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Terörle Mücadele Dairesi (CTD), Hayber Pahtunhva'nın Peşaver ve Bannu bölgelerinde istihbarata dayalı düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda 8 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, çeşitli silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki militanlara yönelik operasyonların süreceği vurgulandı.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA)" saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA