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Pakistan'da Pamuk Hasadı Zamanı

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Pakistan'da Pamuk Hasadı Zamanı

MULTAN, 29 Eylül (Xinhua) -- Ekonomisi büyük ölçüde pamuk üretimine ve ilgili sektörü tekstile dayalı olan Pakistan'da pamuk üretimi ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez bir parçası. Pamuk, ülkedeki en önemli statüye sahip mahsuller arasında bulunuyor.

MULTAN, 29 Eylül (Xinhua) -- Ekonomisi büyük ölçüde pamuk üretimine ve ilgili sektörü tekstile dayalı olan Pakistan'da pamuk üretimi ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez bir parçası. Pamuk, ülkedeki en önemli statüye sahip mahsuller arasında bulunuyor.

Pakistan'ın Multan şehrindeki bir pamuk tarlasında pamuk hasadı yapan bir çiftçi, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Mansoor/Xinhua)

Pakistan'ın Multan şehrindeki bir pamuk tarlasında pamuk hasadı yapan bir çiftçi, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Mansoor/Xinhua)

Pakistan'ın Multan şehrindeki bir pamuk tarlasında pamuk hasadı yapan çiftçiler, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Mansoor/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Pakistan Multan Eylül Güncel Haberler

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