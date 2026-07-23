Albüm: Pakistan'da Muson Yağmurları ve Seller Etkisini Sürdürüyor: 15 Ölü, 40 Yaralı
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu, son 24 saatte muson yağmurlarının yol açtığı olaylarda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını bildirdi. 26 Haziran'dan bu yana ölü sayısı 72'ye, yaralı sayısı 187'ye yükseldi.
LAHOR, 23 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu son 24 saat içinde ülke genelinde muson yağmurlarının yol açtığı olaylarda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40 kişinin yaralandığını bildirdi.
26 Haziran'dan bu yana etkisini sürdüren muson yağışları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 72'ye, yaralananların sayısı ise 187'ye yükseldi.
Kaynak: Xinhua