Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 298'e yükseldi Pakistan'da ülke genelinde haziran ortasından bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 298'e yükseldi. Pakistan'da ülke genelinde haziran ortasından bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 298'e yükseldi. Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin çeşitli şehirlerinde haftalardır devam eden şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Karaçi'de şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu 4 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Şehrin çeşitli noktalarında çok sayıda evin çatısı çöktü, yollar sular altında kaldı. Sindh eyaleti, Karaçi ve Haydarabad şehirlerinde etkili yağışlar sebebiyle bugünü resmi tatil ilan etti. Hayber Pahtunhva'da 2 kişi öldü Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Dera İsmail Han ve Lower Dir şehirlerinde de 2 kişi öldü. Dera İsmail Han'da çarşı ve pazarlar sular altında kalırken, trafikte tıkanıklıklar oluştu. Purva kasabasına bağlı çok sayıda köyü sel vururken, evleri de su bastı. Son 24 saatte 8 kişi öldü Pencap eyaletine bağlı Lahor'da da şiddetli yağış sebebiyle bir çocuk öldü. Belucistan'ın Ketta şehrinde ise bir kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte ülkenin çeşitli şehirlerinde şiddetli yağışlar sebebiyle 8 kişi öldü. Böylelikle, ülkede son 5 haftada etkili yağışlarda Belucistan'da 100, Sindh'te 74, Hayber Pahtunhva'da 63 ve Pencap eyaletinde 61 kişi hayatını kaybetti. İslamabad'da su taşkınları Başkent İslamabad'da da şiddetli yağışlar etkili oldu. Şehrin çeşitli noktalarında yollarda su taşkınları oluşurken, bazı bölgelerde trafikte aksamalar yaşandı. Bazı kişilerin arıza yapan motosikletleriyle suyun içerisinde güçlükle ilerlediği görüldü. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel Togo Cumhuriyeti Pakistan Güncel Haberler

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