Pakistan'da kurbanlıklar deve kuaförüne emanet
AA - Sabir Mazhar - Güncel
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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarına getirilen develer, satış için süsleniyor.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarına getirilen develer, satış için süsleniyor. Pakistanlı deve kuaförü Hassan Ali, develerin tüylerini dekoratif bir şekilde keserek pazarda ilgi çekmelerini sağlıyor. Deve tüyü kesimini dedelerinden öğrenen Hassan Ali, bu işi sadece para kazanmak için değil tutkuyla yaptığını vurguladı.
AA / Sabir Mazhar - Güncel