Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 2 polis hayatını kaybetti

Pakistan'ın Pencap eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında iki polis memuru hayatını kaybetti. Saldırı, Pencap ile Hayber Pahtunhva eyaletlerini bağlayan bir köprü yakınında gerçekleştirildi. Olayın ardından Cumhurbaşkanı Zerdari saldırıyı kınayarak hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında 2 polis öldü.

Geo News'in haberine göre, Pencap ile Hayber Pahtunhva eyaletlerini birbirine bağlayan köprü yakınlarında dün iftar saatinde intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 2 polis memurunun hayatını kaybettiği, yaralanan 1 polis memurunun ise tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, yaptığı açıklamada, saldırıyı en güçlü şekilde kınayarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

-? ? Pakistan'da terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
