Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki iki ayrı operasyonda 6 militan öldürüldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Hayber ve Bannu bölgelerinde yürütülen iki ayrı operasyonda 6 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan güvenlik yetkilileri, Hayber Pahtunhva eyaletindeki iki ayrı operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, eyaletin Hayber bölgesindeki operasyonda 5, Bannu bölgesindeki operasyonda da 1 olmak üzere 6 militanın öldürüldüğü belirtildi.

Son birkaç haftadır silahlı militanların, eyaletin Tandori köyü ve Khazankhel bölgesinde toplandığını tespit ettiklerini aktaran yetkililer, eyaletteki sürekli tehdit nedeniyle, sivillere yönelik ikincil tehdit zararını en aza indirmek amacıyla söz konusu operasyonların başlatıldığını kaydetti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.