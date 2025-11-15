Haberler

Pakistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 5 Ölü, 7 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Haydarabad şehrindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yangın çıkan fabrikada kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Pakistan'ın Haydarabad şehrindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın Dawn gazetesinin haberine göre, arama kurtarma yetkilileri, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini, patlamanın ardından fabrikada yangın çıktığını belirtti.

Yetkililer, patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını ifade etti.

İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin ivedi şekilde olay yerine sevk edildiğini aktaran yetkililer, kurtarma ve yangın söndürme operasyonlarının sürdüğünü kaydetti.

Latifabad Emniyetinden Komiser Yardımcısı Saud Lund, havai fişeklerin ruhsatsız şekilde, yasa dışı üretildiğini söyledi.

Haydarabad Başkomiseri Adeel Chandio, kurtarma ekiplerinin cesetleri bulmak için olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü, polis yetkililerinin de fabrikanın kime ait olduğunu araştırdığını belirtti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Erdoğan kalabalığın arasında görünce hemen konvoyu durdurdu
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Icardi kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar

Kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Erdoğan kalabalığın arasında görünce hemen konvoyu durdurdu
İnşaat işçisinin feci ölümü! 4. kattan düştü

İnşaat işçisinin feci ölümü! 4. kattan düştü
A Milli Takım'da 4 futbolcu Bulgaristan maçı kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da 4 isim Bulgaristan maçı kadrosundan çıkarıldı
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz

9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz

"Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.