Pakistan'da Güvenlik Kontrol Noktasına Saldırı: 3 Polis Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki bir güvenlik kontrol noktasına yapılan saldırının ardından düzenlenen operasyonda, 3 polis hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Dawn gazetesine göre, dün Hayber Pahtunhva'nın Hangu bölgesindeki bir polis kontrol noktasına terör saldırısı düzenlendi.

Kolluk kuvvetlerinin, saldırganlara karşı operasyon yürüttüğünü kaydeden yetkililer, yoğun çatışmanın 2 saat boyunca sürdüğünü ifade etti.

Yetkililer, çatışmada 3 polisin hayatını kaybettiğini açıklarken karşı tarafta da can kayıpları olduğunu bildirdi.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.