Pakistan'da Güvenlik Güçlerinden Militanlara Operasyon

Pakistan'da güvenlik güçlerinin, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde iki ayrı operasyon kapsamında 6 militanı etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, son iki günde eyaletin Kuzey Veziristan ve Güney Veziristan bölgelerinde militanlara yönelik iki ayrı operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, Pakistan Talibanı (TTP) mensubu olduğu belirlenen 6 militanı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.