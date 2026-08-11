Pakistan'da Operasyon: 5 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonda 5 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Devlet radyosu Radio Pakistan'ın haberine göre, güvenlik güçleri, eyaletin Panjgur bölgesinde istihbarata dayalı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 5 militan etkisiz hale getirilirken, militanların kullandığı silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve motosikletler ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, militanların bölge sakinleri ve tüccarları hedef alan soygun, haraç alma, adam kaçırma ve saldırı olaylarına karıştıklarını belirtti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA