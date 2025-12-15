Pakistan'da çocuk felciyle mücadele kapsamında 45 milyondan fazla çocuk aşılanacak

Pakistan'da çocuk felciyle mücadele kapsamında, ülke genelinde 45 milyondan fazla çocuğun aşılanması için kampanya başlatıldı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Sağlık Bakanı Seyid Mustafa Kemal, 15-21 Aralık tarihlerinde, çocuk felciyle mücadele kapsamında aşı kampanyası düzenleneceğini duyurdu.

Pakistan Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi, ülke genelindeki aşılama çalışmaları için 400 binden fazla kişinin görevlendirildiğini açıkladı.

Kampanya kapsamında Pencap'ta 23 milyondan fazla, Sindh'te 16 milyondan fazla, Hayber Pahtunhva'da 7,2 milyondan fazla ve Belucistan'da 2,6 milyondan fazla çocuğun aşılanması hedefleniyor.

Başkent İslamabad'da ise 400 binden fazla çocuğa aşı yapılması planlanıyor.

Pencap Çocuk Felci Programı Başkanı Adeel Tasawur, "Önemli ilerlemelere rağmen, çocuk felci hala ciddi bir tehdit oluşturmaktadır." dedi.

Tasawur, aşılama kampanyaları ile vaka sayısını en aza indirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Pakistan'da ocak ayından bu yana 30 çocuk felci vakası kaydedilmişti. 2024 yılında ise ülke 71 çocuk felci vakası bildirilmişti.

Çocuk felci vakaları, aşı erişiminin kısıtlı olduğu Afganistan ve Pakistan'da görülmeye devam ediliyor. Yoksulluk, çatışma ve güvenlik sorunları, çocuk felcinin önüne geçilememesinin nedenleri arasında gösteriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Pakistan ve Afganistan, "potansiyel ölümcül bir virüs" kabul edilen çocuk felcinin durdurulamadığı iki ülke olarak gösteriliyor.

Besin, su ve temas yoluyla bulaşan çocuk felci virüsü, önlem alınmadığı takdirde solunum yolu problemlerine, çocukların ömür boyu felç kalmasına ve ölüme sebep olabiliyor.