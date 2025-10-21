Pakistan'da Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başarıyla Tamamlandı

İSLAMABAD, 21 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'da bu yıl ülke çapında başlatılan dördüncü çocuk felci aşı kampanyası başarıyla tamamlandı. Kampanya kapsamında 5 yaş altı 43,9 milyondan fazla çocuğa aşı yapıldı.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi'nden pazartesi günü yapılan açıklamada kampanyanın, 13-19 Ekim tarihleri arasında tüm kent ve eyaletlerde yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada ülkenin doğusundaki Pencap eyaletinde 23,1 milyonun üzerinde, güneydeki Sind eyaletinde 10,5 milyon, kuzeybatıdaki Hayber Pahtunhva eyaletinde 6,18 milyon ve güneybatıdaki Belucistan eyaletinde 2,6 milyon çocuğun aşılandığı kaydedildi.

Başkent İslamabad'da 479.000'den fazla çocuk aşılanırken, kuzeydeki Gilgit-Baltistan eyaletinde yaklaşık 294.000 çocuk ve Pakistan kontrolündeki Keşmir'de ise 733.000'den fazla çocuk aşılandı.