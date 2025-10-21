Haberler

Pakistan'da Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başarıyla Tamamlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'da bu yıl başlatılan dördüncü çocuk felci aşı kampanyası, 5 yaş altı 43,9 milyondan fazla çocuğun aşılanmasıyla başarılı bir şekilde tamamlandı.

İSLAMABAD, 21 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'da bu yıl ülke çapında başlatılan dördüncü çocuk felci aşı kampanyası başarıyla tamamlandı. Kampanya kapsamında 5 yaş altı 43,9 milyondan fazla çocuğa aşı yapıldı.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi'nden pazartesi günü yapılan açıklamada kampanyanın, 13-19 Ekim tarihleri arasında tüm kent ve eyaletlerde yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada ülkenin doğusundaki Pencap eyaletinde 23,1 milyonun üzerinde, güneydeki Sind eyaletinde 10,5 milyon, kuzeybatıdaki Hayber Pahtunhva eyaletinde 6,18 milyon ve güneybatıdaki Belucistan eyaletinde 2,6 milyon çocuğun aşılandığı kaydedildi.

Başkent İslamabad'da 479.000'den fazla çocuk aşılanırken, kuzeydeki Gilgit-Baltistan eyaletinde yaklaşık 294.000 çocuk ve Pakistan kontrolündeki Keşmir'de ise 733.000'den fazla çocuk aşılandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.