Pakistan'da çıkan çatışmada 2 ölü, 12 yaralı

- Pakistan'da iki grup arasında çatışma: 2 ölü, 12 yaralı

Çok sayıda araç ateşe verildi

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Çıkan olaylarda çok sayıda araç ateşe verildi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde Erbain Yürüyüşü öncesi iki grup arasında çatışma çıktı. Gruplar birbirine ateş açarken, çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı, çok sayıda araç da ateşe verildi.

Lasbela bölgesinde çıkan çatışma sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Karaçi Emniyet Müdürü Javed Alam Odho, kentte durumun kontrol altına alındığını belirtti.