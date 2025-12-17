Pakistan'ın Kuzeybatısında Çocuk Felci Aşısı Yapan Ekibe Düzenlenen Saldırıda 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İSLAMABAD, 17 Aralık (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından açılan ateş sonucu bir polis memuru ve yoldan geçen bir kişi hayatını kaybetti.

Yerel polis yetkilileri salı günü yaptığı açıklamada, yaşanan olayın eyaletin Bajaur bölgesinde kimliği belirsiz saldırganların çocuk felci aşısı yapan ekibe saldırarak bir polis memurunu olay yerinde vurduktan sonra, kendilerini kovalamaya çalışan bir sivile de ateş etmesiyle gerçekleştiğini söyledi.

Polis, saldırganların saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığını belirterek, failleri yakalamak için arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Saldırı, hükümetin 21 Aralık'a kadar sürecek olan 2025'in son çocuk felci aşı kampanyasını başlatmasından bir gün sonra meydana geldi.

Saldırıyı kınayan Hayber Pahtunhva Eyalet Başbakanı Sohail Afridi, olayı insanlığa ve ulusal sorumluluğa yönelik bir saldırı diye nitelendirerek, kampanyanın hiçbir şekilde etkilenmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Afridi, "Çocuk felci aşısı çalışanları ve onları korumakla görevli güvenlik personeli ulusal sorumluluklarını yerine getirdi... failler adalete teslim edilecek" diye ekledi.