Pakistan'da apartman çöktü, 9 kişi hayatını kaybetti

ÇEKİM TARİHİ: 12 Mart 2024

1. Çöken binadan çeşitli görüntüler

2. Kurtarma operasyonundan çeşitli görüntüler

Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Multan kentinde Salı günü bir apartmanın çökmesi sonucu en az 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kurtarma operasyonunu yöneten Multan bölge acil durum yetkilisi Kaleem Ullah, kentin Haram Kapısı bölgesi yakınlarındaki üç katlı binanın sabah erken saatlerde çöktüğünü bildirdi.

Toplam 11 kişinin enkaz altında kaldığını belirten yetkili, saatler süren arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 2 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığını kaydetti.

Tüm kazazedelerin yerel bir hastaneye nakledildiğini söyleyen yetkili, ölenler arasında aynı aileden 7 kişinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.(XHTV)