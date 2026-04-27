Pakistan'da Abd-İran Görüşmelerinin Yapıldığı Kırmızı Bölge'deki Trafik Kısıtlamaları Kaldırılacak

İSLAMABAD, 27 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, pazar günü yaptığı açıklamada başkent İslamabad'da bakanlıkların ve yabancı misyonların bulunduğu Kırmızı Bölge çevresindeki trafik kısıtlamalarının kaldırılacağını söyledi.

ABD ile İran arasındaki ilk tur görüşmelerin gerçekleştirildiği Serena Oteli de Kırmızı Bölge'de yer alıyor.

İslamabad polis teşkilatından 19 Nisan'da yapılan açıklamada, olası bir ikinci tur ABD-İran görüşmelerine hazırlık kapsamında yabancı heyetlerin gelişi nedeniyle Kırmızı Bölge ve çevresindeki alanların her türlü araç trafiğine kapatılacağı duyurulmuştu.

Kaynak: Xinhua