Haberler

Pakistan'da 9 Milyon Kız Çocuğu HPV Aşısı Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'da ulusal aşı kampanyası çerçevesinde 9-14 yaş arasındaki kız çocuklarına İnsan Papilloma Virüsü'ne (HPV) karşı aşı yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanı, yaklaşık 9 milyon çocuğun aşılandığını ve 13 milyon hedeflerinin olduğunu açıkladı.

Pakistan'da yaklaşık 9 milyon kız çocuğu, ulusal aşı kampanyası kapsamında rahim ağzı kanserine neden olan İnsan Papilloma Virüsü'ne ( Hpv ) karşı aşılandı.

Pakistan Sağlık Bakanı Seyid Mustafa Kemal, HPV'ye karşı aşılama kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kemal, ülke genelinde 9-14 yaş arası kız çocuklarına yönelik HPV'ye karşı aşılama kampanyasında şimdiye kadar yaklaşık 9 milyon çocuğun aşılandığını duyurdu.

Kampanya süresince toplam 13 milyon kız çocuğunu aşılamayı hedeflediklerini belirten Kemal, bazı ebeveynler tarafından yayılan, aşının kısırlığa neden olabileceği yönündeki asılsız söylentilerin üstesinden gelindiğini ifade etti.

Kemal, "Kampanyanın 5. gününden itibaren reddetme oranları düşmeye başladı ve bazı bölgelerde kabul oranı yüzde 70-80'e çıktı." dedi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi flaş başvuru

Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi flaş başvuru
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri

Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte o kavganın görüntüleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.