Pakistan'da 9 Milyon Kız Çocuğu HPV Aşısı Oldu

Pakistan'da yaklaşık 9 milyon kız çocuğu, ulusal aşı kampanyası kapsamında rahim ağzı kanserine neden olan İnsan Papilloma Virüsü'ne ( Hpv ) karşı aşılandı.

Pakistan Sağlık Bakanı Seyid Mustafa Kemal, HPV'ye karşı aşılama kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kemal, ülke genelinde 9-14 yaş arası kız çocuklarına yönelik HPV'ye karşı aşılama kampanyasında şimdiye kadar yaklaşık 9 milyon çocuğun aşılandığını duyurdu.

Kampanya süresince toplam 13 milyon kız çocuğunu aşılamayı hedeflediklerini belirten Kemal, bazı ebeveynler tarafından yayılan, aşının kısırlığa neden olabileceği yönündeki asılsız söylentilerin üstesinden gelindiğini ifade etti.

Kemal, "Kampanyanın 5. gününden itibaren reddetme oranları düşmeye başladı ve bazı bölgelerde kabul oranı yüzde 70-80'e çıktı." dedi.