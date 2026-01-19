Haberler

Pakistan'ın kuzeyinde 5,8 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın kuzeyinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kerpiç binanın zarar gördüğü ve heyelanların yaşandığı bildirildi.

Pakistan'ın kuzeyinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Meteoroloji Birimi, ülkenin Gilgit-Baltistan, Peşaver ve Hayber Pahtunhva eyaletlerini etkileyen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssünün Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinde olduğu belirtildi.

Yetkililer, depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kerpiç binanın ise hasar gördüğünü belirtti.

Sarsıntıların en çok Gilgit-Baltistan'daki Hunza Vadisi'nde hasara neden olduğunu aktaran yetkililer, bu bölgede ve civar kasabalarda heyelanların meydana geldiğini, bazı yolların kapandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor

Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Kayıp güvenlik görevlisinden acı haber: Bir ağacın altında ölü bulundu

Kayıp güvenlikçi, ağacın altında korkunç halde bulundu
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu