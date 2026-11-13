Pakistan'da 3 Kasım'dan beri süren operasyonlarda 74 militan etkisiz hale getirildi

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Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde güvenlik güçlerince düzenlenen birden fazla operasyonda 74 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Geo News'un haberine göre, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde güvenlik güçlerince düzenlenen birden fazla operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin Ketta kentinin Kurram bölgesinde ve Hayber Pahtunhva'nın Mir Ali ile Orakzai bölgelerinde 3 Kasım'dan itibaren düzenlenen operasyonlar kapsamında 74 silahlı militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonlarda el yapımı patlayıcılar dahil olmak üzere büyük miktarda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "İstihbarata dayalı bu operasyonlarda çok sayıda terörist sığınağına etkili bir şekilde müdahale edildi." ifadesi yer aldı.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA)" saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA