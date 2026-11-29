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Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, uluslararası topluma Gazze'de devam eden insani krizin sona erdirilmesi için somut ve anlamlı adımlar atma çağrısında bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanlığından "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla yayımlanan mesajda Zerdari, Gazze'deki insani durumun ciddi endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.

Gazze'de sivillerin hayatını kaybettiğine, evlerin ve temel altyapının yıkıldığına, insanların zorla yerinden edildiğine ve temel ihtiyaç maddelerinde ciddi sorunlar yaşandığına dikkati çeken Zerdari, bölgedeki insani krizin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Zerdari, Birleşmiş Milletler (BM) ve nüfuz sahibi dünya güçleri başta olmak üzere uluslararası topluma Filistin halkının yaşadığı acıların sona erdirilmesi, uluslararası hukuk ihlallerinden dolayı hesap verebilirliğin sağlanması, bölgeye insani yardımların engelsiz ulaştırılması ve bağımsız, egemen, yaşayabilir ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devletinin kurulmasına yönelik sürecin ilerletilmesi için "endişeleri dile getirmenin ötesine geçerek somut ve anlamlı adımlar atma" çağrısı yaptı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Filistin meselesinin ilgili BM kararları, uluslararası hukuk ve Arap Barış Girişimi doğrultusunda adil, kalıcı ve kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasına yönelik bağlılığını sürdürdüğünü belirtti.

Şerif, Pakistan hükümeti ve halkının Filistinlilerin özgürlük, onur ve kendi kaderini tayin etme hakkına ulaşma yönündeki mücadelesiyle dayanışmasını yineledi.

Kaynak: AA