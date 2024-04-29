Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na Pakistan İmtiyaz Nişanı'nı verdi
Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na 'Pakistan İmtiyaz Nişanı'nı tevdi etti. Tören, Pakistan Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşti ve iki ülkenin askeri yetkilileri ile diplomatları da katıldı. Zerdari, daha önce de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a aynı nişanı vermişti.
Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na "Pakistan İmtiyaz Nişanı"nı tevdi etti.
Pakistan Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende iki ülkenin askeri yetkilileri ile diplomatları hazır bulundu.
Zerdari, 20 Nisan'da resmi ziyaretler kapsamında Pakistan'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a da aynı nişanı tevdi etmişti.