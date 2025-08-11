Pakistan Başbakanı Şerif'ten, Sındırgı'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Şerif, X sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce yayımladığı mesajda deprem dolayısıyla "derin üzüntü" duyduklarını belirtti.

Şerif, depremden etkilenenler için ülkesinin dualarını ileterek, şu ifadelere yer verdi:

"Türk kardeşlerimizin güvenliği ve esenliği için temennilerimizi sunuyoruz. Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en içten taziyelerimi iletir, Pakistan'ın her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğu konusunda kendisini temin ederim."

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 3 katlı bina yıkılmış, enkazda kalan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanların arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
Hasan Can Kaya yeni aşka yelken açtı! Kız arkadaşıyla Bodrum'da görüntülendi

Hasan Can Kaya'dan sürpriz aşk! Şezlongda sevgilisiyle yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun süredir tedavi gören şarkıcı Ayla Başar'dan acı haber

Uzun süredir tedavi görüyordu! Acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.