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Pakistan Başbakanı Şerif, Suudi Arabistan'da 3 ölü veren Husi saldırılarını kınadı

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı ve Riyad'a destek verdi. GACA, dün Abha ve Riyad'daki havalimanlarına düzenlenen Husi saldırılarında 3 kişinin öldüğünü, 36 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınayarak bu ülkeyle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Husilerin havalimanları dahil Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını "esefle kınadığını" belirten Şerif, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin saldırıları geri püskürtmek için verdiği mücadeleyi de takdir etti.

Şerif açıklamada, "Pakistan, kardeş Suudi Arabistan'ın liderleri ve halkıyla sarsılmaz bir dayanışma içindedir. Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve Suudi Arabistan'ın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi tarafından alınan son kararlar doğrultusunda, Suudi Arabistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmazdır." değerlendirmelerini yaptı.

Suudi Arabistan'ın meşru müdafaa hakkını da sonuna kadar desteklediklerini aktaran Şerif, "Husiler bu saldırılara bir an önce son vermelidir. Bu tehditler karşısında Suudi Arabistan halkıyla omuz omuza duruyoruz." ifadelerine yer verdi.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), dün ülkenin güneyindeki Abha kentinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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