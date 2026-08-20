Haberler

Pakistan'dan Suriye'ye Golan Desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklerken, Golan Tepeleri konusunda da Suriye'nin tutumunu savunacağını belirtti. Ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı'nı Pakistan'a resmi ziyarete davet etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesinde, işgal altındaki Golan Tepeleri konusu dahil olmak üzere Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini yineledi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Şerif ve Şeybani görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Başbakan Şerif'in, Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik "sarsılmaz desteğini" yinelediği belirtilen açıklamada, "(Şerif) Pakistan'ın, Golan Tepeleri konusunda Suriye'nin tutumunu kararlılıkla destekleyeceğini iletti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Şerif, iki ülke arasındaki dostluğun, siyaset, savunma, ticaret, yatırım ve eğitim gibi alanlarda daha kapsamlı bir işbirliğine dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Şerif'in iki ülke arasındaki doğrudan uçuşların başlamasının ilişkileri güçlendireceğini belirttiği açıklamada ayrıca, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı da resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a davet ettiği aktarıldı.

Bakan Şeybani, 19 yıl sonra Pakistan'ı ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı olmuştu.

Suriyeli Bakan, ziyareti kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile de görüşmüştü.

Kaynak: AA
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu

Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde...
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi

"Yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehdit etti! Soylu küplere bindi