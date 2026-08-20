Pakistan'dan Suriye'ye Golan Desteği

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesinde, işgal altındaki Golan Tepeleri konusu dahil olmak üzere Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini yineledi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Şerif ve Şeybani görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Başbakan Şerif'in, Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik "sarsılmaz desteğini" yinelediği belirtilen açıklamada, "(Şerif) Pakistan'ın, Golan Tepeleri konusunda Suriye'nin tutumunu kararlılıkla destekleyeceğini iletti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Şerif, iki ülke arasındaki dostluğun, siyaset, savunma, ticaret, yatırım ve eğitim gibi alanlarda daha kapsamlı bir işbirliğine dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Şerif'in iki ülke arasındaki doğrudan uçuşların başlamasının ilişkileri güçlendireceğini belirttiği açıklamada ayrıca, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı da resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a davet ettiği aktarıldı.

Bakan Şeybani, 19 yıl sonra Pakistan'ı ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı olmuştu.

Suriyeli Bakan, ziyareti kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile de görüşmüştü.

Kaynak: AA