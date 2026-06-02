Pakistan Başbakanı, "Orta Doğu'da kalıcı barış için ortak çaba" çağrısında bulundu

Güncelleme:
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüşmesinde, Orta Doğu'da kalıcı barış için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede ticaret, iklim, güvenlik ve göç konularında işbirliği de ele alındı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanabilmesi için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Şerif, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile İslamabad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Şerif, Pakistan ile AB arasında ticaret, iklim değişikliği, güvenlik ve göç gibi alanlarda işbirliğini güçlendirme yönündeki Pakistan'ın kararlılığını vurguladı.

Pakistan'ın Orta Doğu'daki barış çabalarına verdiği destekten dolayı AB liderlerine teşekkür eden Şerif, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in bu süreçte önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Şerif, bölgede kalıcı barışın sağlanabilmesi için AB dahil uluslararası toplumun ortak çaba ortaya koyması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
