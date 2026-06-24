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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Gelecek Hafta İran'ı Ziyaret Edecek

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Gelecek Hafta İran'ı Ziyaret Edecek
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, gelecek hafta İran'a giderek eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e taziyelerini sunacağını ve İran'la dayanışmalarını teyit edeceğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ABD ile mutabakat zaptı sonrası diplomatik çabaları görüşmek üzere Pakistan'ı ziyaret etmişti.

İSLAMABAD, 24 Haziran (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, gelecek hafta İran'a giderek İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e taziyelerini sunacağını söyledi.

Şerif salı günü başkent İslamabad'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ziyaretiyle aynı zamanda İran'la olan dayanışmalarını bir kez daha teyit etmeyi de amaçladıklarını belirtti.

Pezeşkiyan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrasında yürütülen diplomatik çabaları görüşmek üzere gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gitmişti.

Kaynak: Xinhua
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