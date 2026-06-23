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Pakistan Başbakanı Şerif, gelecek hafta Tahran'ı ziyaret edeceğini açıkladı

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, gelecek hafta İran'ı ziyaret ederek ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Ali Hamaney'in cenaze törenine katılacağını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmelerini 'tarihi bir an' olarak nitelendirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, gelecek hafta İran'ı ziyaret edeceğini ve ABD ile İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılacağını duyurdu.

Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ziyareti sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Hamaney'den "büyük bir vizyoner lider" olarak bahseden Şerif, İran'daki can kayıpları nedeniyle taziyelerini iletti.

Şerif, gelecek hafta Tahran'a gideceğini ve Hamaney'in cenaze törenine katılacağını belirtti.

Pezeşkiyan ile oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getiren Şerif, görüşmelere ilişkin "Aile buluşması gibiydi. Sanki kardeşler tüm açıklığıyla birbiriyle konuşuyor gibiydi." ifadelerini kullandı.

Şerif, bugünkü toplantıları "Pakistan ve İran arasında tarihi bir an." olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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