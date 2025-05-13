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Pakistan Başbakanı Şerif, desteği nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnetlerini sundu

Pakistan Başbakanı Şerif, desteği nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnetlerini sundu
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'a gösterdiği "güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma" nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini sundu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'a gösterdiği "güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma" nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini sundu.

Pakistan Başbakanı Şerif, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın Türkiye ile uzun süredir devam eden kardeşlik bağlarından gurur duyduğunu belirtti.

Şerif, "Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a olan güçlü desteği ve sarsılmaz dayanışması beni derinden etkiledi." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Asya'da barışı teşvik etmek amacıyla gösterdiği kararlı çabaları ve yapıcı rolü nedeniyle minnettar olduğunu ifade eden Şerif, Pakistan ve Türkiye arasındaki bağların "parlak ve müreffeh bir gelecek inşa etmek amacıyla" çalışırken büyümeye devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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