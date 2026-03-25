Pakistan Başbakanı Şerif, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile bölgesel durumu görüştü

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel barış ve istikrarın tesisinde ülkesinin diplomatik temasları hakkında bilgi verdi.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, Suudi Arabistan'a yönelik son saldırıları güçlü şekilde kınadığını belirten Şerif, ülkesinin Suudi Arabistan ile sarsılmaz dayanışma içinde olduğunu ve bu ülkeye açık destek verdiklerini ifade etti.

Gerilimin yatıştırılması, çatışma halinin son bulması ve İslam aleminde birliğin sağlanmasının aciliyet gerektirdiğini vurgulayan Şerif, bin Selman'ı bölgesel barış ve istikrarın tesisinde ülkesinin diplomatik temasları konusunda bilgilendirdiğini kaydetti.

Şerif, yakın koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

Pakistan Başbakanı Şerif, dün, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların çözümü için görüşmelere ev sahibi yapmaya hazır olduklarını bildirmişti.