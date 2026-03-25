Pakistan Başbakanı Şerif, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile bölgesel durumu görüştü

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede, bölgesel barış ve istikrar konularını ele aldı ve ülkeler arası dayanışmanın önemini vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel barış ve istikrarın tesisinde ülkesinin diplomatik temasları hakkında bilgi verdi.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, Suudi Arabistan'a yönelik son saldırıları güçlü şekilde kınadığını belirten Şerif, ülkesinin Suudi Arabistan ile sarsılmaz dayanışma içinde olduğunu ve bu ülkeye açık destek verdiklerini ifade etti.

Gerilimin yatıştırılması, çatışma halinin son bulması ve İslam aleminde birliğin sağlanmasının aciliyet gerektirdiğini vurgulayan Şerif, bin Selman'ı bölgesel barış ve istikrarın tesisinde ülkesinin diplomatik temasları konusunda bilgilendirdiğini kaydetti.

Şerif, yakın koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

Pakistan Başbakanı Şerif, dün, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların çözümü için görüşmelere ev sahibi yapmaya hazır olduklarını bildirmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
İran'dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak

Savaşın bitmesi hayal mi oldu? Sunulan şart masa devirecek cinsten
Bir dönemin ihracat şampiyonuydu: 40 yıllık marka icradan satışa çıkarıldı

İhracat şampiyonu 40 yıllık marka icradan satışa çıkarıldı
Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor

Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor
Osimhen'den Dursun Özbek'e şampiyonluk sözü

Icardi tatildeyken tek sözüyle ortalığı yıktı
Avrupa ülkesinde taciz skandalı! Sahildeki kadınlar panik içinde kaçtı

Sahilde infial yaratan olay! Kadınlar panik içinde kaçtı
Bir dönemin ihracat şampiyonuydu: 40 yıllık marka icradan satışa çıkarıldı

İhracat şampiyonu 40 yıllık marka icradan satışa çıkarıldı
ABD savaştayken gençlerin siyasi sorulara verdikleri yanıtlar pes dedirtti

ABD Orta Doğu'yu kana bularken gençlerin gündemi çok farklı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski başkandan ilk görüntü