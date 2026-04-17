Pakistan Başbakanı Şerif'ten Lübnan Ateşkesine Destek: "Kalıcı Barışın Yolunu Açmasını Umuyoruz"

(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Lübnan'da ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ateşkes anlaşmasının kalıcı barışın önünü açmasını umut ettiklerini söyledi.

Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan'da ilan edilen ateşkesi, Başkan Donald Trump'ın liderliğinde yürütülen cesur ve isabetli diplomatik çabalar sayesinde memnuniyetle karşılıyorum ve bunun kalıcı barışın önünü açmasını umuyorum. Pakistan, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit etmekte ve bölgede kalıcı barışı hedefleyen tüm çabaları desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Başkan ve eşi gözaltına alındı
Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı

'Sıra bende' demişti! Evinden çeşit çeşit çıktı
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Üniversite hocasının korkunç sonu! Dürümcüde can verdi
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış

İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur

Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları: Kendi babam beni...
Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı

'Sıra bende' demişti! Evinden çeşit çeşit çıktı
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından akılalmaz bir sebep çıktı

Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak

Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak