Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten İran'a Taziye Mesajı

İSLAMABAD, 27 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İran'a taziye mesajı göndererek, cumartesi günü İran'da bir limanda meydana gelen büyük patlamada yaşanan can kayıplarından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Şerif'in, İran hükümeti ve halkına taziyelerini ilettiği ve patlamada yaralananlar için acil şifa dilediği kaydedildi.

Şerif, "Bu acı ve keder dolu dönemde İran hükümeti ve halkının yanındayız" ifadelerini kullandı.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinin Bender Abbas kentinde bulunan Şehid Recai Limanı'nda cumartesi günü meydana gelen büyük patlamada en az 25 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 800 kişi de yaralandı.