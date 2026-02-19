Pakistan Başbakanı, Gazze'de uzun soluklu barış için ateşkes ihlallerinin sona ermesi gerektiğini belirtti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Filistin halkının uzun süredir yasa dışı işgal ve büyük acılara katlanmak zorunda kaldığını belirterek, uzun süreli barışın sağlanabilmesi için ateşkes ihlallerinin sona ermesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Gazze için oluşturulan Barış Kurulunun ilk toplantısı, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde yapıldı.

Şerif, burada yaptığı konuşmada, Hindistan ile Pakistan arasında ABD arabuluculuğunda Mayıs 2025'te sağlanan ateşkesten dolayı Trump'a teşekkürlerini ileterek, "Hindistan ve Pakistan arasında ateşkesi sağlamak için zamanında yaptığınız etkili müdahale, on milyonlarca insanın hayatını kaybetmesini önledi." şeklinde konuştu.

Filistin halkının uzun süredir yasa dışı işgal ve büyük acılara katlanmak zorunda kaldığını söyleyen Şerif, Gazze'de uzun süreli barışın sağlanabilmesi ve Gazze'nin yeniden inşasında hayatların korunması için ateşkes ihlallerinin sona ermesi gerektiğini kaydetti.

Şerif, "Filistin halkı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda toprakları ve gelecekleri üzerinde tam kontrol sahibi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şerif, Filistin Devleti'nin kurulması ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin etmesi yolunda birlikte çalışma çağrısı yaptı.