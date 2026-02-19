Haberler

Pakistan Başbakanı, Gazze'de uzun soluklu barış için ateşkes ihlallerinin sona ermesi gerektiğini belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Filistin halkının maruz kaldığı işgal ve acılara dikkat çekerek, kalıcı barış için ateşkes ihlallerinin sona ermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Filistin Devleti'nin kurulması ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin etmesi gerektiğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Filistin halkının uzun süredir yasa dışı işgal ve büyük acılara katlanmak zorunda kaldığını belirterek, uzun süreli barışın sağlanabilmesi için ateşkes ihlallerinin sona ermesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Gazze için oluşturulan Barış Kurulunun ilk toplantısı, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde yapıldı.

Şerif, burada yaptığı konuşmada, Hindistan ile Pakistan arasında ABD arabuluculuğunda Mayıs 2025'te sağlanan ateşkesten dolayı Trump'a teşekkürlerini ileterek, "Hindistan ve Pakistan arasında ateşkesi sağlamak için zamanında yaptığınız etkili müdahale, on milyonlarca insanın hayatını kaybetmesini önledi." şeklinde konuştu.

Filistin halkının uzun süredir yasa dışı işgal ve büyük acılara katlanmak zorunda kaldığını söyleyen Şerif, Gazze'de uzun süreli barışın sağlanabilmesi ve Gazze'nin yeniden inşasında hayatların korunması için ateşkes ihlallerinin sona ermesi gerektiğini kaydetti.

Şerif, "Filistin halkı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda toprakları ve gelecekleri üzerinde tam kontrol sahibi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şerif, Filistin Devleti'nin kurulması ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin etmesi yolunda birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Kaynak: AA " / " + Ecem Şahinli Ögüç -
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest

Burası İngiltere değil Türkiye! Yapılan jest tartışma yarattı
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi