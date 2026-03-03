Pakistan Başbakanı Şerif, Kuveyt Veliaht Prensi ile Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ve İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemelerine ilişkin son durumu ele aldı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Orta Doğu'da devam eden kriz sırasında Kuveyt'e yönelik saldırılar sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle taziyelerini ilettiğini belirten Şerif, "Bu zor dönemde Pakistan'ın kardeş Kuveyt halkıyla tam dayanışmasını yeniden teyit ettim." ifadesini kullandı.

Şerif, görüşmede, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın aralarında Kuveyt'in de bulunduğu bazı Körfez ülkelerine misillemeleriyle artan gerilimin ele alındığını aktararak söz konusu gelişmeler karşısında tarafların itidal, gerilimin düşürülmesi ve diplomasiye geri dönülmesi konusunda mutabık kaldığını kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.