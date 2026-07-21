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Pakistan Başbakanı Şerif, İran İçişleri Bakanı Mumini ile Körfez bölgesindeki durumu ele aldı

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini ile görüşmesinde Körfez bölgesindeki gerilimden duyduğu endişeyi dile getirerek taraflara itidal çağrısı yaptı. Pakistan'ın arabulucu rolünü sürdüreceğini vurgulayan Şerif'e Mumini, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve İslamabad Mutabakatı'na yönelik çabalar için teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini ile görüşmesinde, Körfez bölgesindeki gerilimden derin endişe duyduğunu belirterek, taraflara "itidal" çağrısı yaptı.

Pakistan Başbakanlık Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Şerif ile Mumini'nin İslamabad'daki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Şerif, Körfez bölgesinde artan gerilimden derin endişe duyduğunu dile getirerek, taraflara "bölgede istikrarsızlığı artıracak eylemlerden kaçınmaları ve itidalli olmaları" çağrısında bulundu.

Şerif, Pakistan'ın bölgede barış ve istikrara bağlılığını yineleyerek, bu konuda "dürüst ve samimi bir arabulucu" olarak rolünü sürdüreceğini vurguladı.

Mumini de İslamabad'a ziyaretinde ikili ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, Pakistan'ın İslamabad Mutabakatı'nın imzalanmasına yol açan arabuluculuk çabalarını takdir ettiklerini kaydetti.

İran İçişleri Bakanı Mumini, Pakistan Başbakanı Şerif'in, İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze törenine katılmasından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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