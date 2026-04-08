Pakistan Şerif'ten Ateşkes Uyarısı: İhlaller Barış Sürecini Zedeliyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, çatışma bölgesinde artan ateşkes ihlallerinin barış sürecini tehdit ettiğini belirterek tüm taraflara itidal çağrısı yaptı. Diplomasiye fırsat tanınması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, çatışma bölgesinde bildirilen ateşkes ihlallerinin barış sürecini zedelediğini belirterek tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ateşkes ihlallerinin çatışma bölgesinin birkaç yerinde bildirildiği, bunun da barış sürecinin ruhunu zedelediği belirtiliyor. Tüm taraflara içten ve samimi bir şekilde itidal çağrısında bulunuyorum; üzerinde mutabık kalındığı üzere iki hafta boyunca ateşkese riayet edilmesini, böylece diplomasiye çatışmanın barışçıl çözümü için öncülük etme fırsatı tanınmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
