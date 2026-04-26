Pakistan Başbakanı ile İran Cumhurbaşkanı Bölgesel Barış ve Güvenlik Konularını Görüştü

İSLAMABAD, 26 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkesinin bölgesel barış ve güvenliğe olan sarsılmaz bağlılığını yineledi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, iki liderin cumartesi günü bölgedeki mevcut durum ile barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik yürütülen çabalar hakkında ayrıntılı görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Şerif, Pakistan'ın bölgesel barış ve güvenliği teşvik etme yönündeki kararlılığını sürdüreceğini vurguladı.

İslamabad'da 11-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen görüşmelere İran'ın üst düzey katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şerif, İran'ın, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlığında bir başka heyet gönderme kararını da memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Söz konusu heyet günün erken saatlerinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Şerif ayrıca son dönemde çeşitli dünya liderleriyle yürüttüğü diplomatik temaslara ilişkin Pezeşkiyan'a bilgi vererek bu temasların, çatışmalardan etkilenen bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik sürdürülebilir diyalog ve diplomasi temelinde daha geniş bir uzlaşı oluşmasına katkı sağladığını belirtti.

Pezeşkiyan ise Pakistan'ın devam eden barış çabalarına sunduğu katkılar dolayısıyla Şerif'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Xinhua
