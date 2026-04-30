Pakistan, Afganistan sınırında 13 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Pakistan ordusu, ülkenin kuzeybatısında Afganistan sınırına yakın bölgelerde düzenlenen iki ayrı operasyonda 13 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pakistan ordusu, ülkenin kuzeybatısında Afganistan sınırına yakın bölgelerde düzenlenen iki ayrı operasyonda 13 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Mohmand bölgesinde Afganistan sınırından sızmaya çalışan bir grubun tespit edildiği ve çıkan çatışmalarda 8 militanın öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Veziristan bölgesinde de benzer şekilde sınırı geçmeye çalışan 5 militanın daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
