Pakistan: ABD ve İran heyetleri ikinci tur için "büyük olasılıkla pazartesi" İslamabad'da

Güncelleme:
Pakistan hükümet kaynakları, ABD ve İran heyetlerinin, ikinci tur müzakereler için "büyük olasılıkla pazartesi günü" İslamabad'da buluşabileceğini bildirdi.

İslamabad hükümeti yetkilileri, AA'ya yaptığı açıklamada, Pakistan'ın ABD ve İran heyetleri arasında ikinci tur müzakereler için hazırlık yaptığını belirtti.

Yetkililer, iki ülkenin teknik düzeyli heyetlerinin, ikinci tur görüşmeler için "büyük olasılıkla pazartesi günü" başkent İslamabad'da bir araya gelebileceğini kaydetti.

Bir başka yetkili de teknik heyetlerin yanı sıra ikinci tur görüşmeleri takip edecek medya mensuplarına yönelik lojistik düzenlemelerin başlatıldığını söyledi.

Söz konusu kaynak, taslak mutabakat sonrası ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın imza töreni için İslamabad'a gelebileceğini savundu.

ABD Başkanı Trump, açıklamasında, İran ile anlaşmaya varılırsa imza için İslamabad'a gidebileceğini belirterek "Pakistan harika bir ülke. Anlaşma İslamabad'da imzalanırsa gidebilirim." demişti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Aziz Yıldırım'dan gündeme bomba gibi düşecek sözler

Gündeme bomba gibi düşecek sözler: İçimizdeki FETÖ'cüleri...
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü

8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor

Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

Ederson'a o bile dayanamadı!

Aziz Yıldırım'dan gündeme bomba gibi düşecek sözler

Gündeme bomba gibi düşecek sözler: İçimizdeki FETÖ'cüleri...
Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı

Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı! Resmen tanıdı
Özgür Özel, İspanya'da Başbakan Sanchez ile bir araya geldi

Dikkat çeken zirve! Özgür Özel ile Sanchez bir araya geldi