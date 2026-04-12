Pakistan: ABD ile İran Arasındaki Diyalog Sürecinde Yapıcı Rol Oynamaya Devam Edeceğiz

Pakistan: ABD ile İran Arasındaki Diyalog Sürecinde Yapıcı Rol Oynamaya Devam Edeceğiz
Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD ve İran arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamamasına rağmen, iki ülke arasındaki etkileşimi kolaylaştırmak için yapıcı bir rol oynamaya devam edeceklerini açıkladı. Dar, diyalog sürecinin sürdürülmesinin önemine de vurgu yaptı.

İSLAMABAD, 12 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD ve İran arasında İslamabad'da yapılan görüşmelerde bir anlaşmaya varılamamasına rağmen, önümüzdeki günlerde iki ülke arasındaki etkileşim ve diyalogun kolaylaştırılmasında yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini söyledi.

Dar, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in iki ülke arasındaki son görüşme turunda herhangi bir anlaşmaya varılamadığını ifade ederek ülkeden ayrılmasının ardından televizyonda yayımlanan açıklamasında, "Tarafların tüm bölge ve ötesinde kalıcı barış ve refah sağlamak için diyalog sürecine olumlu bir atmosferde devam etmesini umuyoruz" dedi.

"Pakistan adına, ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalarımızı ve arabuluculuk rolümüzü takdir eden her iki tarafa da şükranlarımı sunmak isterim" diyen Dar, tarafların ateşkes taahhütlerini sürdürmelerinin hayati önemde olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua
