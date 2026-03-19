Pakistan, füze kapasitesinin ABD'yi tehdit ettiğine yönelik iddiayı reddetti

Güncelleme:
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, ABD'nin Pakistan'ın füze programlarının tehdit oluşturduğuna dair iddialarını reddetti ve bu programların savunma amaçlı olduğunu vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, füze programlarının ABD'yi tehdit ettiğine yönelik iddiayı reddettiklerini bildirdi.

Pakistan'ın Geo News kanalının haberine göre, Andrabi, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Tulsi Gabbard'ın dün Pakistan'ın nükleer kapasitesine yönelik söylediklerine ilişkin açıklama yaptı.

Andrabi, Gabbard'ın sözlerini reddettiklerini ifade ederek, Pakistan'ın stratejik kapasitesinin tümüyle savunma amaçlı olduğunu, egemenliğini korumayı ve bölgede barış ve istikrarı sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Pakistan'ın füze programının henüz kıtalararası menzile ulaşmadığını belirten Andrabi, ayrıca bununla Hindistan'a karşı caydırıcılık doktrininin gözetildiğini ifade etti.

Andrabi, Pakistan'ın karşılıklı saygı çerçevesine ABD ile yapıcı ilişkilere bağlılığını sürdürdüğünü kaydetti.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde dün düzenlenen "Dünya Genelindeki Tehditler" oturumunda konuşan Gabbard, Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın yanı sıra Pakistan'ın da "ABD'yi menzile alan" nükleer sistemleri araştırdığını ve geliştirdiğini söylemişti.

Gabbard, "Pakistan'ın uzun menzilli balistik füze geliştirme çalışmalarının, anavatanı (ABD) vurabilecek menzile sahip kıtalararası balistik füzeleri içermesi olasıdır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
