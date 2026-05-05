Pakistan, ABD'nin El Koyduğu İran Bayraklı Kargo Gemisinin Mürettebatının 15 Üyesini İran'a Teslim Etti

İSLAMABAD, 5 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan, ABD'nin el koyduğu İran bayraklı Touska adlı kargo gemisinde bulunan mürettebatın 15 üyesini, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinin sınır geçiş noktasında İranlı yetkililere teslim etti.

Gvadar ilçe yetkilisi Nakibullah Kakar, Xinhua'ya yaptığı açıklamada teslim işleminin, İran sınırındaki kıyı bölgesinde bulunan Gabd-Rimdan sınır geçiş noktasında gerçekleştirildiğini teyit etti.

Kakar, iki taraf arasındaki gerekli düzenlemeler ve koordinasyonun ardından mürettebat üyelerinin, İranlı yetkililere resmen teslim edildiğini söyledi.

ABD'nin geçen ay el koyduğu konteyner gemisinde alıkonulan 22 kişilik mürettebat daha sonra Pakistan'a tahliye edilmişti.

İsmini vermek istemeyen güvenlik kaynakları Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, mürettabatın kalan 7 üyesinin de bir sonraki aşamada İran'a geri gönderilmesinin beklendiğini kaydetti.

