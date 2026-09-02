Pakistan'dan ABD-İran geriliminde diplomasi vurgusu

Pakistan, ABD ile İran arasında "tırmanan gerilime rağmen" diyalog ve diplomasi için çabalarını sürdüreceğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, haftalık basın toplantısında Orta Doğu'daki duruma ilişkin açıklama yaptı.

ABD ve İran arasındaki gerilimin çözümü için iki tarafla da iletişimi sürdürdüklerini belirten Andrabi, "Gerilimi tırmandıran son gelişmelere rağmen umutluyuz. Diyalog ve diplomasi için çabalamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Andrabi, bu konuda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bölgedeki durumu görüştüğünü, bölge barışı için ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanmasının önemini vurguladığını aktardı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'ne füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini, saldırıda üste bulunan ABD'ye ait bazı İHA'ların imha edildiğini açıklamıştı.

İran ordusu ayrıca Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan ABD'ye ait radar tesisleri ile ABD askerlerinin toplandığı merkezlerin kamikaze İHA saldırılarıyla hedef alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA