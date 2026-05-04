Pakistan: "Abd, El Konulan İran Gemisindeki 22 Mürettebatı Pakistan'a Tahliye Etti"

(ANKARA) - Pakistan Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin geçen ay alıkoyduğu İran'a ait M/V Touska adlı gemideki 22 mürettebatı Pakistan'a gönderdiğini" bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a ait bir konteyner gemisinde tutulan 22 mürettebatı Pakistan'a gönderdiğini, bu kişilerin İranlı yetkililere teslim edileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran gemisi de gerekli onarımların ardından asıl sahiplerine iade edilmek üzere Pakistan karasularına getirilecektir" ifadelerine yer verildi.

M/V Touska adlı gemi, geçen ay Umman Körfezi'nde düzenlenen ve Tahran'ın "korsanlık" olarak nitelendirdiği bir saldırı sırasında ele geçirilmişti.

Kaynak: ANKA
