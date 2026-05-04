Pakistan: "Abd, El Konulan İran Gemisindeki 22 Mürettebatı Pakistan'a Tahliye Etti"

(ANKARA) - Pakistan Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin geçen ay alıkoyduğu İran'a ait M/V Touska adlı gemideki 22 mürettebatı Pakistan'a gönderdiğini" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran gemisi de gerekli onarımların ardından asıl sahiplerine iade edilmek üzere Pakistan karasularına getirilecektir" ifadelerine yer verildi.

M/V Touska adlı gemi, geçen ay Umman Körfezi'nde düzenlenen ve Tahran'ın "korsanlık" olarak nitelendirdiği bir saldırı sırasında ele geçirilmişti.

