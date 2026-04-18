PAB 152. Genel Kurulu'nda çatışma sonrası kalıcı barışın sağlanmasına ilişkin taslak karar kabul edildi

Parlamentolar Arası Birliğin (PAB) 152. Genel Kurulu marjında "parlamentoların, çatışma sonrası dönemlerde sağlam yönetim mekanizmaları kurma, kalıcı ve adil bir barışı tesis etmedeki rolüne ilişkin taslak karar" görüşüldü.

Hollanda Temsilciler Meclisi üyesi Fatimazhra Belhirch başkanlığında İstanbul'da düzenlenen toplantıya, aralarında Rusya Federasyonu Konseyi üyesi Vladimir Chizhov, İran İslami Danışma Meclisi üyesi Abbas Golroo, Pakistan Milli Meclisi üyesi Sharmila Faruqui, Ürdün Temsilciler Meclisi üyesi Avni el-Zu'bi ve Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada üyesi Ivan Krulko'nun da bulunduğu çok sayıda ülkeden parlamenter katıldı.

Taslak karar, Rusya Federasyonu'nun aleyhteki oyuna karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

Oturumu yöneten Hollanda Temsilciler Meclisi üyesi Belhirch, oylamanın ardından taslak kararın hazırlanmasında katkılarından dolayı katılımcı ülkelere teşekkür etti.

Belhirch, taslağın "oy çokluğuyla" geçtiğini vurgulayarak, "Böylece, şu anda kurulda karar taslağını kabul ettik ve ardından yarın onaylanmak üzere Genel Kurul'a gidiyor." dedi.

Rusya'dan taslak karara itiraz

Rusya temsilcisi Chizhov, bu taslağın, parlamenter diplomasi tarihinde canlı ve ileri görüşlü bir belge olarak yer almasını engellediğini söyledi.

Chizhov "Barışın tesisi ve korunması söz konusu olduğunda, dar bölgesel yaklaşımların kabul edilemez olduğunu vurguluyoruz. Ne yazık ki 12+ Grubu ve Ukrayna temsilcileri, taslağın evrensel olması ve bölgesel çatışmalara atıfta bulunurken, yanlılıktan kaçınılması yönündeki önerilerimizi görmezden gelmiştir." diye konuştu.

Kararın hem girişinde hem de esas kısmında "Rusya Federasyonu'nun binlerce çocuğu zorla yerinden ettiğine dair asılsız iddiaların" yer almasının, metni siyasileştirme çabasının açık bir göstergesi olduğunu söyleyen Chizhov, Ukrayna heyetinin önerisiyle metne eklenen ve "Ukrayna'nın işgali" ifadesini içeren AB kararına atıf yapılmasının, taslağı daha da taraflı hale getirdiğini belirtti.

Chizhov, "Metinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yapılan atıf kabul edilemez çünkü bu kurum adaleti sağlama noktasında siyasi bir taraflılık içindedir. Dondurulmuş varlıkların çatışma sonrası toparlanma sürecinde kullanılmasına dair öneri de hukuka aykırı ve tehlikeli bir buluştur." ifadelerini kullandı.

Tasarının siyasileştirilmesi konusunda gösterilen ısrarın Rusya Federasyonu'na bu belgenin hükümlerinden tamamen ayrılmaktan başka bir seçenek bırakmadığını vurgulayan Chizhov, metnin mevcut haline yönelik muhalefetinin, Meclis onayına sunulacak olan nihai versiyona dahil edilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Ukrayna, taslak karardan memnun

Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada üyesi Krulko ise uluslararası hukukun çiğnenmesine yönelik hesap verebilirlik, tazminat, dondurulmuş varlıkların yasal kullanımı ve sınır dışı edilen sivillerin geri dönüşü gibi maddelerin karara dahil edilmesinin karar taslağını güçlendirdiğini ileri sürdü.

Krulko, önerilerinin yalnızca Ukrayna'nın meselelerine dair olmadığına işaret ederek "Savunduğumuz değerler sadece Ukrayna'nın meseleleri değil; BM Şartı, Cenevre Sözleşmesi ve uluslararası hukuk gibi evrensel ilkelerdir." dedi.

Uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli olan BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi Rusya'nın bu ilkeleri bizzat ihlal etmesinin derin bir endişe kaynağı olduğu yorumunu yapan Krulko, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin savaş suçları nedeniyle Rus liderliği hakkında tutuklama emri çıkarması sadece Ukrayna ile ilgili değil, uluslararası sistemin güvenilirliği ile ilgilidir çünkü adalet olmadan kalıcı barış olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Ürdünlü parlamenter Al-Zu'bi, karar taslağının kapsamlı olduğunu savundu

Karar taslağının hazırlanmasına görevli raportörlerden Ürdünlü parlamenter el-Zu'bi ise bu karar taslağının tek bir savaşa veya çatışmaya ışık tutmak yerine, çatışma sonrası meseleleri daha kapsamlı ve tutarlı bir perspektifle ele alacak şekilde dengeli ve genel bir belge olarak tasarlandığını söyledi.

El-Zu'bi, dünyanın bugün tek bir çatışmayla değil, onlarca çatışmayla karşı karşıya olduğunu ve savaştan zarar gören her halkın görülmeyi, duyulmayı ve ortak ilgimizde yer almayı hak ettiğini işaret ederek "Taslağımız; kurumların inşası, yeniden yapılanma, toplumsal uzlaşı ve sürdürülebilir uluslararası destek gibi çatışma sonrası toparlanmanın genel aşamalarına odaklanmaktadır." dedi.

Taslağı hazırlarken bir savaşın diğerinden daha fazla ilgiyi hak ettiği izlenimini veren siyasi tercihlerden veya mantıktan kaçınmaya özen gösterdiklerini kaydeden El-Zu'bi, "Belirli çatışmaları kayırmak, ne kendi güvenirliğimize ne de parlamenter diplomasiye hizmet etmektedir. 21 delegasyon ve Genç Parlamenterler Forumu tarafından sunulan 155'ten fazla değişiklik önerisi, metni belirli siyasi odaklara çekme girişimlerini açıkça göstermiştir." ifadelerini kullandı.

El-Zu'bi, tek bir çatışmaya odaklanmanın diğerlerinin aleyhine sonuç doğurduğunu ve dikkatleri diğer savaşlardan uzaklaştırdığını sözlerine ekledi.

Parlamenterlerin sorumluluğunun sadece coğrafi veya siyasi olarak yakınımızdaki krizlere bakmakla sınırlı olmayacağını, çok daha ötesine bakmak zorunda olunduğunu belirten El-Zu'bi, "İnsanlık, toparlanma süreci ve uluslararası barış ile güvenliğe olan bağlılığımız; kıta sınırlarında veya belirli bir grubun önceliklerinde durmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.